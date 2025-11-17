Sohm in forma perfetta, è pronto per Vanoli: tornerà mercoledì e sarà subito a disposizione
C'è un calciatore viola che potrebbe tornare dalla pausa nazionali in forma perfetta: si tratta di Simon Sohm, si legge sul Corriere dello Sport. La sua Svizzera gioca a Pristina contro il Kosovo, secondo del girone, ma dovrebbe essere una formalità visto che per staccare il pass gli elvetici possono anche perdere con meno di sei gol di scarto. Sohm, in panchina per 90' nel successo di sabato contro la Svezia, potrebbe trovare spazio in una serata che si preannuncia di festa. E potrebbe quindi tornare galvanizzato dalla qualificazione mondiale.
Paolo Vanoli ci punterà molto: in un calcio muscolare e intenso come quello che vuole trapiantare a Firenze, l'ex Parma è l'unico tra i centrocampisti a disposizione ad avere potenza e strappo palla al piede, qualità intraviste già nelle prime due uscite post-Pioli. Il classe 2001 sarà a disposizione di Vanoli mercoledì, tre giorni prima della sfida contro la Juventus, una partita in cui si candida già a essere protagonista.
