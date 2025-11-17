Come stanno Kean e Gosens: entrambi da valutare, più ottimismo sul centravanti

Il Corriere dello Sport fa il punto sugli acciaccati in casa Fiorentina. Il primo è Moise Kean, con cui l'allenatore si aspetta di lavorare a pieno regime entro breve. Sul centravanti, in fase di recupero dal trauma alla tibia, ci sono buone sensazioni. Un po' meno nel caso di Gosens, che è alle prese con una lesione di primo grado al muscolo retto femorale della coscia sinistra. Tutto risolto, invece, per Cher Ndour e Tommaso Martinelli, che avevano dato forfait all'Italia Under 21 e Under 20 per via di qualche acciacco.