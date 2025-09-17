Verso il Como: già oltre 2.000 biglietti venduti per la partita di domenica

FirenzeViola.it
Oggi alle 11:31
È iniziata ieri mattina la prevendita dei biglietti per la partita di domenica contro il Como: si tratta della seconda gara casalinga in stagione allo stadio Artemio Franchi. Dopo il tutto esaurito registrato sabato scorso, l’intento è replicare il pienone sugli spalti, nonostante le difficoltà dovute ai lavori di ristrutturazione ancora in corso.

Secondo dati aggiornati al pomeriggio di ieri - riferisce questa mattina Il Corriere dello Sport - già oltre 2.000 tagliandi sono stati venduti. Nel frattempo da oggi alle 12:00 sarà possibile acquistare un mini abbonamento per assistere alle partite interne della fase a gironi della Conference League, offerto a prezzo promozionale.