Verso Fiorentina-Juve, il Corriere dello Sport: "Gudmundsson favorito su Piccoli"

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla possibile formazione che scenderà in campo sabato contro la Juventus. Moise Kean si riprende l'attacco viola dopo l’assenza a Marassi per l’infortunio alla tibia subìto proprio in Conference League e a sostenerlo nella fase ultima offensiva ci sarà Gudmundsson: l’islandese, favorito su Piccoli, agirà da trequartista con libertà d’azione e di giocate.

Sotto con il centrocampo, dove gli esterni intanto saranno Dodo a destra e Fortini a sinistra (indisponibile Gosens): Nicolussi Caviglia tra Mandragora e Sohm è il terzetto atteso, però anche qui c’è margine per una soluzione differente che preveda uno tra Fagioli e Ndour. Infine, il reparto arretrato a protezione di De Gea che sarà ancora a tre nel 3-5-1-1 di partenza e dovrebbe ritrovare ancora una volta Pongracic, Pablo Marí e Ranieri, anche se Viti ci prova a prendere il posto del capitano.