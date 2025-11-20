L'intermediario Moggi sulla Fiorentina: "Un'ottima società. Ingiuste tutte le colpe a Pradè"

In una lunga intervista concessa a Tuttomercatoweb.com, l'agente ed intermediario Alessandro Moggi ha detto la sua anche sulla Fiorentina e sulla stagione che vede attualmente i viola all'ultimo posto in classifica: "È l'eccezione che conferma la regola. I viola sono un'ottima società, Pradè è un direttore sportivo di grandissimo livello, la proprietà è straordinaria, il direttore generale Ferrari ha un'esperienza importante a livello di società di calcio e poi c'era Pioli. Se in estate fossi stato io il ds e mi avessero chiesto chi avrei preso, avrei fatto due nomi: uno era Gilardino e, qualora non fossi stato in grado di prenderlo, avrei virato su Pioli. È senza dubbio il nome giusto probabilmente, per qualche strano motivo, al momento sbagliato.

Per quale motivo non lo so, ma siamo tutti d'accordo che la rosa della Fiorentina non è da ultimo posto, quindi se è 20^ vuol dire che c'è qualcosa di straordinariamente strano e anomalo, non una roba normale. Ma, Pioli a parte, che è un allenatore di grande livello, tutto quello che è la Fiorentina è lo stesso rispetto all'anno scorso quando è arrivata 6^ con 65 punti. Significa che quelli che sono arrivati sesti ci sono ancora, quindi non è colpa dell'allenatore, ma di qualche circostanza. Trovo assolutamente ingiusto che le colpe per l'ambiente devono ricadere su un dirigente di un'esperienza e di una capacità così importante come Pradè".