Vanoli dà la scossa, La Gazzetta dello Sport: "Non stravolgerà l'assetto, avanti col 3-5-2"
Oggi alle 08:39Rassegna stampa
di Redazione FV

Anche La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle parole di Paolo Vanoli nella conferenza di ieri. Troppo pochi allenamenti per stravolgere l’assetto della squadra e troppo pochi anche quelli dell’avversaria per capire che cosa aspettarsi da Spalletti. Per adesso Paolo Vanoli va avanti nel segno della continuità con il 3-5-2 ma sa che i suoi giocatori dovranno essere dinamici nell’atteggiamento contro la Juventus.

Vanoli, che a Firenze ha giocato, ricorda bene che questa per i tifosi è la gara più importante dell’anno. La Fiorentina è ultima e dovrà uscire dalla crisi a piccoli passi. Il tecnico ha provato a dare la scossa con le parole, domani toccherà al campo.