Domani arriva la Juve e Vanoli carica i suoi. Corriere Fiorentino: "La via d'uscita è il noi"

vedi letture

Il Corriere Fiorentino fa il punto sulle parole di Paolo Vanoli ieri in conferenza e una cosa è chiara: la via d’uscita sarà il noi, non l’io. Il primo a crederci fortemente è Paolo Vanoli, a cui la consapevolezza del momento certo non manca: la sua conferenza stampa all’antivigilia di Fiorentina-Juventus è stata caratterizzata da risposte lunghe e articolate, ragionamenti e riferimenti continui sul senso di unità, anche — o forse soprattutto — in vista di una partita che per l’ambiente viola non è come le altre.

Davanti al microfono il tecnico viola ha accompagnato le sue riflessioni con le mani e con gli occhi, cercando di far coesistere linguaggio verbale e linguaggio del corpo. Per sottrarsi ai turbinii di criticità e alla condanna dell’attuale ultimo posto in classifica per Vanoli l’idea di squadra è l’unica strada percorribile, a maggior ragione considerando la poca continuità mentale dimostrata dalla Fiorentina in questa prima parte di stagione dentro le singole prestazioni.