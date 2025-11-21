Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Nazione: "Prove tecniche di colpo grosso: Kean più Gud, il gol passa da qui. Fortini e Sohm, aria di promozione"

Corriere dello Sport: "Vanoli, il grande motivatore"

la Repubblica"Vanoli e la Juve: "Voglio ferocia"

La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina, scossa Vanoli: "Impegno e umiltà: Questa è “La Partita”"

Tuttosport: "Vanoli recupera Kean e riaccende il derby con la Juve"

Corriere Fiorentino"I viola siamo noi, Vanoli punta la Juve: "Se saremo squadra potremo farcela".