Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Nazione: "Prove tecniche di colpo grosso: Kean più Gud, il gol passa da qui. Fortini e Sohm, aria di promozione"
Corriere dello Sport: "Vanoli, il grande motivatore"
la Repubblica: "Vanoli e la Juve: "Voglio ferocia"
La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina, scossa Vanoli: "Impegno e umiltà: Questa è “La Partita”"
Tuttosport: "Vanoli recupera Kean e riaccende il derby con la Juve"
Corriere Fiorentino: "I viola siamo noi, Vanoli punta la Juve: "Se saremo squadra potremo farcela".
Vanoli alla Simeone mi piace. Chissà se Ranieri ha pensato a fare un passo indietro sulla fascia di capitano. E' l'ora dei gol di Kean. Restituite le coreografie alla curvadi Luca Calamai
FirenzeViolaVanoli elogia Fortini ma teme le fatiche dell’U21: con Gosens out, è ballottaggio aperto con Parisi
Stefano PrizioChissà perché capitano tutti a me? Perché a Firenze arrivano solo imprenditori poco interessati a far calcio?
Lorenzo Di BenedettoNon è l'ultimo bivio ma quasi. Arriva la Juve e la Fiorentina deve ritrovare se stessa. Basta parole, finalmente si torna in campo: il rischio retrocessione è concreto e devono essere i giocatori a salvare Firenze da un incubo
Angelo GiorgettiVanoli operaio nell’Hotel Viola a 5 stelle: cerca uomini veri, non turisti del calcio. Dubbi sui dirigenti? Ora sono in prima linea e devono cambiare passo. Sabato arriva la Juve con un modulo diverso
