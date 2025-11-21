Vanoli recupera Kean, Tuttosport: "E riaccende il derby con la Juve"
La Fiorentina sabato affronterà la Juventus e mai era accaduto che lo facesse da ultima in classifica, si legge su Tuttosport. Per questo la sfida assume ancora più importanza. Di qui, la richiesta di Paolo Vanoli che un anno fa, alla guida del Torino, riuscì a inchiodare in casa la Signora sull’1-1 (fu poi espulso insieme a Thiago Motta per un principio di rissa).
Per il tecnico di Varese chiamato al capezzale dei viola dopo l’esonero di Pioli sarà il debutto, e che debutto, al Franchi (previsto il tutto esaurito). Rispetto alla trasferta pareggiata 2-2 col Genoa rientra Kean ma non Gosens per una lesione di 1° grado alla coscia sinistra. Vanoli riproporrà il 3-5-2 e Ranieri capitano al di là delle critiche.
