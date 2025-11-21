I tre dubbi di Vanoli per la Juve. La Nazione: "Uno in difesa e due a centrocampo"

vedi letture

La Nazione fa il punto in vista della Juventus. Vanoli conosce bene l’importanza della partita, l’ha trasmessa alla sua squadra. Sa che il pubblico potrà trascinare letteralmente i giocatori in campo, mettendo da parte il momento, l’ultimo posto in classifica e quanto ne consegue. Guai a guardare troppo in là. C’è la Juventus, poi l’Aek Atene e l’Atalanta. Vanoli non vuol sentire parlare di programmi e tabelle e in ogni occasione si accerta che tutti, giornalisti compresi, abbiano ben capito in quale situazione si trova la Fiorentina.

Dal punto di vista tattico non sono previsti stravolgimenti, avanti col 3-5-2. Le idee sembrano piuttosto chiare, anche se almeno tre ballottaggi animeranno la vigilia. Il primo in difesa, dove Viti insidia Ranieri. Gli altri due dubbi sono a centrocampo e riguardano calciatori che soltanto ieri sono tornati ad allenarsi in gruppo. Il primo è tra Ndour e Sohm. Lo svizzero può riconsiderarsi un titolare ma avrà soltanto un paio di allenamenti sulle gambe dopo la parentesi nazionale. Fino all’ultimo sarà valutata la condizione di Fortini, non dovesse essere al top giocherebbe Parisi. Davanti ci sarà Gudmundsson con Kean.