La ricetta di Vanoli per la Juve, la Repubblica-Firenze: "È la politica dei piccoli passi"

Consapevolezza e ferocia serviranno a invertire il trend, e questo Vanoli vuol vedere contro la Juventus dopo aver già intuito qualcosa nella prima a Genova, si legge su la Repubblica-Firenze. Tutto è importante per Vanoli, ogni piccolo particolare conta per poi definire il tutto: intensità, tattica, comportamenti e comunicazione.

Un lavoro a 360 gradi per non lasciare niente al caso con l’obiettivo di far capire che non si abbandona l’ultimo posto in classifica con un risultato, un giocatore, un aspetto. La Fiorentina ci ha messo mesi a impantanarsi in questa situazione e non ne uscirà in un batter d’occhio: è la politica dei piccoli passi.