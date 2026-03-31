Italia, Toni punta su Kean: "Lo vedo più in forma rispetto a qualche settimana fa"

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Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina, e protagonista ai mondiali vinti dall'Italia nel 2006, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha commentato il momento di Kean e Dzeko, compagni per qualche mese a Firenze (prima dell'addio del bosniaco a gennaio direzione Schalke 04) ed avversari stasera nella finale playoff tra Bosnia e Italia: "Kean può essere decisivo? A me piace. Adesso lo vedo più in forma rispetto a qualche settimana fa e viene da una bella partita con l’Irlanda del Nord. È giusto puntare su di lui".

Nella Bosnia invece il principale pericolo è Dzeko: "Dzeko è uno di qualità, un bomber che di gare importanti ne ha fatte molte. Dovremo marcarlo con attenzione: in incontri così non conta solo l’aspetto fisico, ma anche quello mentale. Ha 40 anni però è un leader e in Galles ha segnato...".