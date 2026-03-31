Iniziativa benefica dei tifosi viola per aiutare il piccolo Lorenzo Ballocci
Il tifo viola scende in campo per la solidarietà e la beneficenza. La Fondazione “Alice Benvenuti” ETS, l’Associazione “Solo Viola” e il Gruppo “Valdarno Viola”, insieme al consiglio regionale della Toscana, si sono posti l’obiettivo di raccogliere 100mila euro per permettere al piccolo Lorenzo Ballocci, affetto una malattia rara, di sottoporsi a un particolare intervento chirurgico negli Stati Uniti e tornare a camminare. Ieri in Regione hanno lanciato la raccolta fondi, stanziando una prima donazione, simbolica, di 5 mila euro.
Il resto delle donazioni potranno pervenire tramite bonifico all’associazione “Alice Benvenuti” ETS entro il 30 giugno, mentre il 13 giugno a Loro Ciuffenna si terrà una grande cena benefica. Lo riporta La Repubblica.
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