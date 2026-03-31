Dodo resta in dubbio per Verona, due le alternative di Vanoli per sostituirlo
Il lunedì al Viola Park ha portato aggiornamenti importanti. Nel pomeriggio è stato diffuso un report sulle condizioni di Dodo, costretto a lasciare in anticipo l’allenamento a porte aperte di sabato a causa di un problema ai flessori. Gli esami medici hanno escluso lesioni ai muscoli flessori della coscia destra, ma il club ha precisato che "il calciatore nei prossimi giorni proseguirà con un programma personalizzato".
Con la sfida tra Verona e Fiorentina in programma sabato 4 aprile alle 18 sempre più vicina, restano dunque dei dubbi sulla sua presenza al Bentegodi. Qualora il brasiliano non riuscisse a recuperare in tempo, le alternative per la fascia destra sarebbero due: schierare un esterno di ruolo come Niccolò Fortini oppure adattare sulla corsia un mancino come Fabiano Parisi. Lo riporta il Corriere dello Sport
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