Pongracic rientra tardi, difesa in bilico: i dubbi di Vanoli verso Verona

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Se il piano di rientro degli azzurri da Bosnia e Svezia (per quel che riguarda l'Under 21) è piuttosto lineare, in casa Fiorentina le preoccupazioni maggiori sono legate al rientro di Pongracic dalla Florida, dove la Croazia disputerà un'amichevole di lusso con il Brasile nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Un po' come accadeva in passato per i sudamericani, le partite oltreoceano richiedono tempi diversi. Pongracic sbarcherà a Firenze senz'altro entro giovedì, ma è possibile che si aggreghi al gruppo soltanto nella rifinitura di venerdì. In ogni caso poco cambia nella sostanza. Li nel mezzo Vanoli dovrà aspettare l'immediato pre partita per scegliere il partner di Ranieri.

In corsa Comuzzo, che dalla sua ha quasi un giorno di vantaggio' sul croato nel rientro in squadra. Ma attenzione anche a Rugani, che si è allenato sempre al Viola Park e può avanzare la propria candidatura. Lo riporta La Nazione.