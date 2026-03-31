Difesa a tre per sostituire Dodo? Repubblica: "Improbabile che Vanoli stravolga le sue certezze"
Visto l’infortunio di Dodò (che per fortuna non ha portato a lesioni), Paolo Vanoli deve individuare un’alternativa in vista della trasferta di Verona. Le prime due opzioni prevedono l’impiego di Fortini, non al massimo della forma ma al momento favorito, oppure l’adattamento di Comuzzo sulla fascia. Esiste però anche una terza possibilità: cambiare modulo e passare al 3-5-2. Una soluzione già utilizzata in passato, proprio in assenza di Dodò, nella gara contro l’Udinese.
In quell’occasione, però, il ritorno alla difesa a tre coincise con una netta sconfitta e con la peggior prestazione del 2026. Per questo motivo, in un momento così delicato della stagione e in uno scontro diretto, appare improbabile che Vanoli stravolga le proprie certezze. Lo riporta La Repubblica.
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