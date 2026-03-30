Beppe Iachini: "Mi aspettavo una rimonta simile da parte della Fiorentina"

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Beppe Iachini da calciatore è stato protagonista sia con la Fiorentina che con il Verona, da allenatore invece è stato sulla panchina a Firenze. E L'Arena di Verona ha chiesto proprio a Iachini di parlare della sfida di sabato tra le sue due ex squadre. Questo quanto detto: "Che la Fiorentina potesse risalire era lecito aspettarselo, anche se le pressioni di Firenze sono diverse e si può creare una dinamica pesante. Io ero stato chiamato a dicembre con la squadra penultima e alla fine siamo arrivati decimi valorizzando Vlahovic, Castrovilli e Chiesa.

Il mio futuro? Mi hanno chiamato diverse squadre ma non ho ritenuto, per diversi motivi, di accettare. Altre situazioni poi non si sono concretizzate, ma mi tengo aggiornato".