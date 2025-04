Venduti solo 12 mila biglietti per il Celje. Il CorSport: "Non una novità..."

Si tratta di un quarto di finale europeo ma Firenze non sembra trattarlo come tale: scrive così il Corriere dello Sport - Stadio nella sua analisi delle presenze previste allo stadio Franchi domani contro il Celje. Poco più di 12mila biglietti venduti finora per Fiorentina-Celje, gara di ritorno dei quarti di Conference.

Anche in uno stadio come sempre a capienza ridotta per via dei lavori di ristrutturazione (il numero massimo di tifosi consentiti è circa 23mila) gran parte delle zone agibili saranno vuote. Non una novità: in stagione le partite casalinghe di Conference sono state seguite in media da 13mila spettatori, mentre anche nelle scorse due campagne europee le uniche gare in cui, in un Franchi ancora non contingentato, si sono visti più di 25mila spettatori sono state le due semifinali contro Brugge e Basilea, ma stavolta c'è il rischio di fare meno rispetto ai 15mila col Panathinaikos.