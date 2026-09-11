Vecchia guardia e Beto davanti: ecco cos'ha provato Vanoli per Venezia

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Paolo Vanoli riparte da Venezia con pochi giorni di lavoro alle spalle e l’obiettivo di restituire identità e carattere alla Fiorentina. Secondo quanto scrive la Nazione, il tecnico dovrebbe affidarsi soprattutto alla «vecchia guardia», puntando sui giocatori già allenati nella passata stagione. La base tattica sarà il 4-3-3, modulo sul quale la squadra ha lavorato durante l’estate, con Fagioli confermato al centro della manovra nel ruolo di regista.

Davanti a De Gea, la linea difensiva dovrebbe essere composta, scrive la Nazione, da Dodo, Pongracic, Ranieri e Valdepenas. A centrocampo, insieme a Fagioli, spazio a Ndour e Brescianini. Novità invece in attacco, dove Vanoli dovrebbe affidarsi a un tridente completamente nuovo: Mastantuono e Njie sono favoriti sugli esterni, mentre Beto parte avanti a Pellegrino per il ruolo di centravanti. Buone notizie infine dall’infermeria: Oulai ha recuperato dal problema muscolare accusato contro il Torino ed è convocato, così come Atta, ancora alle prese con alcuni fastidi fisici. Per entrambi, però, la soluzione più probabile è la panchina.