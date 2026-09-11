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Toto-formazione: Vanoli sceglie chi conosce già. Davanti Beto e ballottaggio tra Njie e Goncalves

Toto-formazione: Vanoli sceglie chi conosce già. Davanti Beto e ballottaggio tra Njie e GoncalvesFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:00Copertina
di Alessandro Di Nardo

C'è un'idea abbastanza chiara sulla Fiorentina che questa sera sfiderà il Venezia al Penzo. Le probabili formazioni pubblicate dai principali quotidiani concordano infatti su diversi uomini: De Gea in porta, Dodô, Pongracic, Ranieri e Valdepeñas in difesa, Fagioli davanti alla retroguardia e Beto come riferimento offensivo. I dubbi principali riguardano invece la terza mezzala e l'esterno sinistro.

Vecchia guardia

In questi quattro giorni al Viola Park Paolo Vanoli ha provato a fare la cosa più semplice e comprensibile: affidarsi a chi conosceva già dall'ultimo semestre della scorsa stagione. E quindi, almeno al Penzo, avanti con la 'vecchia guardia', con la possibilità concreta di vedere addirittura sette-undicesimi (tra i titolari) di calciatori presenti già l'anno scorso (un dato clamoroso se si pensa al ripulisti fatto in estate). 

Lo schieramento

Il 4-3-3 è il modulo più accreditato. Gazzetta dello Sport, La Nazione, Tuttosport e Corriere Fiorentino schierano Ndour e Fagioli in mezzo, con il terzo posto conteso tra Atta e Brescianini. Gazzetta, Tuttosport e Corriere Fiorentino scelgono Atta, mentre La Nazione e FirenzeViola.it vedono favorito Brescianini. Davanti, Mastantuono e Beto sono presenti in tutte le formazioni, mentre sulla sinistra Njie è la scelta più frequente. Per quanto riguarda la questione dello schieramento, rispetto al 4-3-3 fa eccezione il Corriere dello Sport, che propone un 4-1-4-1, ma è questione di virgole.

L'attacco

Per il resto, le indicazioni sono piuttosto uniformi e confermano soprattutto la volontà di Vanoli di ripartire dalle vecchie certezze, con la difesa già delineata e Fagioli nuovamente al centro del gioco. Davanti invece ci saranno tre nuovi acquisti: sicuro del posto Franco Mastantuono, ma anche Beto fa incetta di titolarità su quotidiani e siti specializzati, con l'ex Udinese quindi in netto vantaggio su Pellegrino, autore dell'unico gol segnato finora in A dai viola. E il terzo? Tutti, o quasi, puntano su Njie, l'unica a dare fiducia a Goncalves è la Gazzetta dello Sport.

Gazzetta dello Sport - Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Goncalves.

Corriere dello Sport - Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Fagioli; Mastantuono, Ndour, Brescianini, Njie; Beto.

La Nazione - Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Beto, Njie.

Tuttosport - Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Njie.

Corriere Fiorentino - Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Njie.

FirenzeViola.it - Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Njie.