FirenzeViola Toto-formazione: Vanoli sceglie chi conosce già. Davanti Beto e ballottaggio tra Njie e Goncalves

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C'è un'idea abbastanza chiara sulla Fiorentina che questa sera sfiderà il Venezia al Penzo. Le probabili formazioni pubblicate dai principali quotidiani concordano infatti su diversi uomini: De Gea in porta, Dodô, Pongracic, Ranieri e Valdepeñas in difesa, Fagioli davanti alla retroguardia e Beto come riferimento offensivo. I dubbi principali riguardano invece la terza mezzala e l'esterno sinistro.

Vecchia guardia

In questi quattro giorni al Viola Park Paolo Vanoli ha provato a fare la cosa più semplice e comprensibile: affidarsi a chi conosceva già dall'ultimo semestre della scorsa stagione. E quindi, almeno al Penzo, avanti con la 'vecchia guardia', con la possibilità concreta di vedere addirittura sette-undicesimi (tra i titolari) di calciatori presenti già l'anno scorso (un dato clamoroso se si pensa al ripulisti fatto in estate).

Lo schieramento

Il 4-3-3 è il modulo più accreditato. Gazzetta dello Sport, La Nazione, Tuttosport e Corriere Fiorentino schierano Ndour e Fagioli in mezzo, con il terzo posto conteso tra Atta e Brescianini. Gazzetta, Tuttosport e Corriere Fiorentino scelgono Atta, mentre La Nazione e FirenzeViola.it vedono favorito Brescianini. Davanti, Mastantuono e Beto sono presenti in tutte le formazioni, mentre sulla sinistra Njie è la scelta più frequente. Per quanto riguarda la questione dello schieramento, rispetto al 4-3-3 fa eccezione il Corriere dello Sport, che propone un 4-1-4-1, ma è questione di virgole.

L'attacco

Per il resto, le indicazioni sono piuttosto uniformi e confermano soprattutto la volontà di Vanoli di ripartire dalle vecchie certezze, con la difesa già delineata e Fagioli nuovamente al centro del gioco. Davanti invece ci saranno tre nuovi acquisti: sicuro del posto Franco Mastantuono, ma anche Beto fa incetta di titolarità su quotidiani e siti specializzati, con l'ex Udinese quindi in netto vantaggio su Pellegrino, autore dell'unico gol segnato finora in A dai viola. E il terzo? Tutti, o quasi, puntano su Njie, l'unica a dare fiducia a Goncalves è la Gazzetta dello Sport.

Gazzetta dello Sport - Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Goncalves.

Corriere dello Sport - Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Fagioli; Mastantuono, Ndour, Brescianini, Njie; Beto.

La Nazione - Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Beto, Njie.

Tuttosport - Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Njie.

Corriere Fiorentino - Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Njie.

FirenzeViola.it - Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Njie.