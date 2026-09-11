Polverosi sul Corriere dello Sport: "Vanoli dovrà aggiustare per prima la difesa"

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Sulle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha analizzato così il momento della Fiorentina nel giorno del secondo debutto sulla panchina viola di Paolo Vanoli, al battesimo stasera a Venezia:

"Se il risultato del debutto del Vanoli/2 fosse come quello del Vanoli/1, i fiorentini potrebbero non sorridere, ma almeno respirare. Esordio in trasferta a Marassi, due a due contro il Genoa, gol di Gudmundsson e Piccoli. Era l’undicesima giornata, oggi si gioca la quarta e fra le due stagioni e fra le due Fiorentine c’è solo questa differenza, il tempo in più da sfruttare al massimo. Il resto è incredibilmente e tristemente simile, a cominciare dalla posizione in classifica: ultima, ultimissima per differenza-reti. Come un anno fa, la difesa (intesa come sistema) ha iniziato subito a imbarcare acqua. Paratici ha acquistato Dragusin (190 centimetri) per alzare la statura del reparto che nel campionato precedente prendeva un gol dietro l’altro sui calci piazzati. Nonostante le tre conferme consecutive (cambiava solo il partner, da Ranieri a Pongracic a Viery), Dragusin è stato il peggiore della difesa viola. Anche l’anno scorso, al debutto di Vanoli a Genova, la Fiorentina prese due gol (Ostigard e Colombo) sullo sviluppo di due punizioni di Martin. E’ il primo punto su cui il nuovo/vecchio allenatore viola deve lavorare. Rattoppare, sistemare, rinforzare la difesa già da stasera a Venezia: nove gol in tre partite (cinque in casa e di questi cinque tre segnati da una neopromossa) sono tanti, troppi, nessun’altra squadra è stata schiantata alla stessa maniera".