FirenzeViola La risalita parte da Venezia. Vanoli con i 'fedelissimi' e un grande dubbio: le probabili

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In laguna ricomincia il percorso di Vanoli alla Fiorentina. Il suo primo undici sarà composto dai suoi uomini più fidati e da un ballottaggio

Un anno fa era Genova, oggi è Venezia. Comincia (o meglio, ricomincia) in laguna l'avventura di Paolo Vanoli da allenatore della Fiorentina, tre mesi dopo il suo addio. Le condizioni in cui il tecnico torna sulla panchina viola sono simili a quelle del suo approdo nella scorsa stagione, non disastrose come quando esordì al Ferraris ma certamente in un momento molto difficile, in cui sarà lui stesso il fattore decisivo su una squadra che per tutti deve necessariamente mostrare più di così.

Fiducia alla vecchia guardia

A Vanoli il compito di risollevare le sorti di un'annata che, a differenza di quando subentrò a Pioli, non è ancora perduta. La stagione non è ancora compromessa ma non c'è altro tempo da perdere, la risalita parte da Venezia e l'impressione è che Vanoli voglia affidarsi, almeno inizialmente, a chi gli ha dato maggiori garanzie lo scorso anno. Quindi De Gea in porta e una difesa composta da Dodo a destra - tra i più sorridenti per il suo ritorno -, Pongracic e Ranieri - la coppia più collaudata della sua gestione - e Valdepenas a sinistra.

Ballottaggio davanti

In mezzo al campo l'altro grande protagonista della sua scorsa gestione, Fagioli. Complici le condizioni fisiche non perfette di Oulai, sarà il regista scuola Juve ad agire da play maker. Con lui un altro giocatore cresciuto sotto l'egida di Vanoli, ovvero Ndour, mentre l'altra mezzala dovrebbe essere Atta. Infine l'attacco, totalmente nuovo rispetto a come l'aveva lasciato il neo tecnico: da recuperare il talento di Mastantuono a destra, mentre Njie ha dato buone sensazioni contro il Torino e va verso la conferma dalla parte opposta. Al centro il ballottaggio più vivo, Beto e Pellegrino partono praticamente alla pari col portoghese che sembra di poco avanti sul collega argentino.

Venezia-Fiorentina, le probabili formazioni:

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Halhal, Haps; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Correia; Adams, Yeboah. Allenatore: Giovanni Stroppa

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Njie. Allenatore: Paolo Vanoli