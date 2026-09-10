Dall’esonero alla possibile causa: per Tuttosport il caso Grosso può fare scuola

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Tre sconfitte in altrettante partite, un solo gol segnato, nove incassati e l’esonero di Fabio Grosso: la Fiorentina ha vissuto un avvio di stagione da dimenticare. Adesso, però, la vicenda potrebbe assumere contorni ancora più clamorosi, visto che il club sta valutando un’azione disciplinare nei confronti dell’ex allenatore. Alla base ci sarebbero alcune frasi pronunciate da Grosso dopo la sconfitta con il Torino, tra cui “Se mi vuoi bene esonerami” e “Questa squadra non la alleno”, nate dal malcontento per un mercato non costruito secondo le sue indicazioni.

I legali viola stanno verificando se ci siano gli estremi per procedere per giusta causa. Se l’azione dovesse concretizzarsi e avere successo, potrebbe aprire un precedente importante nei rapporti tra società e allenatori, soprattutto sulla gestione degli ingaggi dopo un esonero. Lo riporta Tuttosport.