C'è Venezia-Fiorentina: Vanoli rilancia Dodo e punta su Mastantuono e Beto

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La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le scelte di stasera di Paolo Vanoli: secondo la rosea, il tecnico, al secondo debutto sulla panchina della Fiorentina, contro il Venezia ripartirà da alcune certezze, come Dodô, Ranieri, Pongracic, Fagioli e Ndour, affiancandole a nuovi interpreti come Atta e Valdepeñas. Se l’anno scorso la squadra era impostata su un 4-1-4-1 mascherato, stavolta dovrebbe esserci un 4-3-3 più netto.

Occhi puntati soprattutto sul tridente. Mastantuono, in ballottaggio, dovrà confermare le aspettative che lo accompagnano. Davanti è favorito Beto su Pellegrino, mentre a sinistra è pronto Pedro Gonçalves, detto “Pote”, autore di 97 gol in sei anni allo Sporting e di 13 reti nell’ultimo campionato. Una storia di sacrifici: il padre morì quando aveva un mese e la madre distribuiva magliette e pantaloncini in una squadra della città. Anche Njie resta in corsa: Vanoli lo aveva lanciato a Torino. Davanti, secondo la rosea, più Beto di Pellegrino.