La Fiorentina di Vanoli passerà ancora da Fagioli: per Repubblica sarà lui il padrone della mediana
Il ritorno di Paolo Vanoli può rappresentare la svolta per Nicolò Fagioli, chiamato a riconquistare centralità nella Fiorentina e, di conseguenza, a tornare nel radar della Nazionale. Il centrocampista è seguito con attenzione dallo staff azzurro, ma tutto passerà dalle sue prestazioni in viola. Con Vanoli, nella passata stagione, l'ex Juventus aveva trovato continuità e fiducia, diventando il riferimento della mediana senza particolari ballottaggi. Le prime sedute del nuovo tecnico sembrano andare proprio in questa direzione, con Fagioli nuovamente candidato a ricevere le chiavi del centrocampo.
Le condizioni non ottimali di Atta e Oulai potrebbero inoltre favorirne l'impiego già a Venezia. Ora spetta a lui trasformare la fiducia dell'allenatore in rendimento e lasciarsi alle spalle un avvio complicato, dopo essere finito ai margini con Grosso e addirittura dietro Nicolussi Caviglia nelle gerarchie di Pioli. Lo riporta La Repubblica.
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