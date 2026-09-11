Paolo Vanoli riparte da 'casa' sua: a Venezia una sfida col passato

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La vecchia dea del destino ha trovato un’amica con cui passeggiare stasera per Piazza San Marco: la coincidenza. Parleranno di Paolo Vanoli e di come la vita sfoci spesso nell’inaspettato. Il nuovo allenatore della Fiorentina, richiamato in fretta dopo l’esonero di Fabio Grosso, debutterà per la seconda volta alla guida della Viola nella città in cui conquistò la Serie A da allenatore nel 2024 e contro il tecnico che batté nella finale playoff di Serie B: Giovanni Stroppa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, per presentare Venezia-Fiorentina.

Il tutto in quel Veneto che anni fa gli tese entrambe le mani. Vanoli ha allenato tre stagioni a Doméglia, frazione di Sant’Ambrogio di Valpolicella, imponendo regole come niente telefoni a tavola, schemi disegnati sui fogli e video motivazionali prima delle partite. Il portiere titolare, intanto, faceva l’operaio in una ditta di marmi. Dall’altra parte c’è David De Gea, arrivato da Madrid dopo aver vinto due Europa League.

I tifosi fiorentini, al rientro in trasferta dopo otto mesi, sperano che Venezia possa diventare il simbolo di una rinascita, mescolando passato e presente. Anche perché l’inizio è stato peggiore perfino di quello della scorsa stagione: tre sconfitte, nove gol subiti e uno segnato. Pioli pareggiò poi con Torino e Cagliari, prima di perdere col Napoli: due punti in cinque partite.