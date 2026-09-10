Da Solomon e Harrison a Goncalves e Mastantuono: Vanoli ora ha ciò che chiedeva

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Dopo due mesi complicati sotto la gestione di Fabio Grosso e un rapporto ormai deteriorato negli ultimi giorni, Paratici ha dovuto cambiare rotta e richiamare in fretta l’allenatore che aveva portato a una salvezza quasi insperata. Vanoli si ritrova così alla guida di una squadra diversa da quella lasciata, con una rosa che gli offre finalmente alcune delle soluzioni che aveva richiesto, anche se non costruita pensando direttamente a lui. Il discorso vale soprattutto per gli esterni: Solomon e Harrison erano arrivati a gennaio per necessità, mentre Gnonto, Njie e soprattutto Goncalves e Mastantuono, pur non essendo esterni puri, hanno qualità e prospettive decisamente superiori.

Il primo compito di Vanoli, già dalla gara di Venezia, sarà quindi trovare l'assetto tattico più adatto per valorizzarli e capire allo stesso tempo chi, tra Beto e Pellegrino, possa integrarsi meglio con le loro caratteristiche. Lo riporta il Corriere dello Sport.