Ritorno al passato per Vanoli, in tutti i sensi: a Venezia di nuovo con Pongracic

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Tuttosport presenta così Venezia-Fiorentina, gara che apre stasera la quarta giornata di Serie A: Paolo Vanoli torna nello stadio dove, tre stagioni fa, aveva riportato il Venezia in Serie A. Ma per il nuovo allenatore viola non ci sarà spazio per le emozioni: arrivato lunedì, ha avuto pochi giorni per lavorare soprattutto sull’aspetto mentale e restituire fiducia a una squadra precipitata all’ultimo posto dopo nove gol subiti nelle prime tre giornate.

Per questa prima gara Vanoli punta sulla vecchia guardia, soprattutto in difesa. Dopo il disastro dell’avvio, spazio a Dodô, Pongracic e Ranieri, con uno tra Joao Mario e Valdepeñas a completare il reparto. A centrocampo torna Fagioli come regista, affiancato da Ndour e Atta, favorito su Brescianini. Davanti, invece, il reparto è tutto nuovo: Mastantuono a destra, Njie e Gonçalves in ballottaggio a sinistra e Beto favorito su Pellegrino al centro.

Dall’altra parte Stroppa chiede al Venezia di non farsi condizionare dallo zero in classifica. «Mai come in questa settimana ci siamo ricompattati, abbiamo lavorato nel modo giusto», ha spiegato il tecnico, convinto che le prestazioni siano migliori dei risultati. «Bisogna essere realistici e obiettivi», ha aggiunto. Il Venezia dovrà però fare i conti con diverse assenze: Franjic è stato operato, Basic non ha ancora recuperato e Bella-Kotchap resta ai box. Sohm dovrebbe tornare titolare a centrocampo, con Stroppa che si aspetta molto dall’ex viola: «L’abbiamo preso perché possa fare la differenza, deve fare la differenza».