Rivoluzione sul mercato, ma Vanoli guarda al passato: tre conferme a centrocampo

Rivoluzione sul mercato, ma Vanoli guarda al passato: tre conferme a centrocampoFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:15Rassegna stampa
di Redazione FV

Dopo il cambio in panchina di questa settimana, la Fiorentina ha continuato a lavorare lontano dai riflettori in vista della trasferta di Venezia, dove non sono previsti dichiarazioni alla vigilia. Per il suo debutto, Vanoli sembra orientato a puntare su alcuni dei giocatori già presenti nella rosa dello scorso anno. Una scelta che potrebbe tradursi in un centrocampo interamente formato da vecchie conoscenze viola, con Ndour, Fagioli e Brescianini pronti a partire dal primo minuto.

Sul fronte opposto, invece, il Venezia dovrebbe schierare due giocatori con un passato a Firenze: Sohm e, salvo sorprese, Moreno, che potrebbe fare il suo esordio in difesa. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.