Rivoluzione sul mercato, ma Vanoli guarda al passato: tre conferme a centrocampo
FirenzeViola.it
Dopo il cambio in panchina di questa settimana, la Fiorentina ha continuato a lavorare lontano dai riflettori in vista della trasferta di Venezia, dove non sono previsti dichiarazioni alla vigilia. Per il suo debutto, Vanoli sembra orientato a puntare su alcuni dei giocatori già presenti nella rosa dello scorso anno. Una scelta che potrebbe tradursi in un centrocampo interamente formato da vecchie conoscenze viola, con Ndour, Fagioli e Brescianini pronti a partire dal primo minuto.
Sul fronte opposto, invece, il Venezia dovrebbe schierare due giocatori con un passato a Firenze: Sohm e, salvo sorprese, Moreno, che potrebbe fare il suo esordio in difesa. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.
Pubblicità
Rassegna stampa
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaDa Marassi al Penzo, la prima bis di Vanoli tra una rosa rivoluzionata e un ritorno al passato
Lorenzo Di BenedettoGrosso-Fiorentina: volano gli stracci. Il tecnico faccia un passo indietro per non peggiorare la sua reputazione. Paratici e la scelta Vanoli: il dietrofront ha poco senso. Dopo la salvezza servirà un altro "miracolo"
Angelo GiorgettiLa credibilità intaccata di Paratici e il rischio Vanoli cavallo di ritorno: la Fiorentina è sempre pulp. L’avviso della Curva dopo l’annata ignobile. E’ vietato (per tutti) scherzare con il fuoco
Mario TeneraniGrosso via, primo fallimento stagionale. Paratici capisce di aver sbagliato allenatore e richiama Vanoli
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com