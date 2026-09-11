Fiorentina a Venezia per ripartire: Vanoli debutta affidandosi alle sue certezze

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Venezia può essere il punto da cui ripartire. Una trasferta nel segno della “V”, quella di Paolo Vanoli e soprattutto quella che la Fiorentina cerca disperatamente: la vittoria. Il nuovo-vecchio allenatore viola vuole cominciare il suo secondo capitolo nel modo migliore, cancellando almeno in parte i problemi che in appena tre giornate hanno già appesantito classifica, morale e certezze. Un aiuto arriverà dagli spalti: dopo la riapertura delle trasferte ai residenti di Firenze e provincia, il settore ospiti del Penzo è tutto esaurito, con circa mille tifosi viola attesi venerdì sera. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Tutto è successo in pochissimi giorni. Sabato scorso il ko con il Torino, seconda sconfitta consecutiva al Franchi e contestazione a Grosso e squadra; nella notte tra domenica e lunedì l’esonero del tecnico; lunedì mattina il ritorno di Vanoli. In meno di una settimana il mondo del Viola Park si è ribaltato e Venezia, contro una squadra anch’essa ferma a zero punti come quella di Stroppa, rappresenta di fatto l’inizio di una nuova fase.

Il poco tempo a disposizione spinge Vanoli ad affidarsi soprattutto alle vecchie certezze. In difesa sembrano sicuri del posto Dodô, Pongracic e Ranieri, mentre l’ultimo tassello sarà scelto tra Valdepeñas e Joao Mario. A centrocampo Fagioli tornerà regista basso, con Ndour mezzala e Brescianini favorito su Oulai per completare il reparto. Davanti, invece, sarà una Fiorentina quasi completamente nuova: Mastantuono e Njie sulle fasce, Beto favorito come centravanti.