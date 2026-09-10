Infermeria viola: Vanoli recupera Atta per Venezia, Oulai verso il forfait

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Giornata di rifinitura e poi via verso Venezia. La Fiorentina chiuderà oggi al Viola Park la preparazione alla prima trasferta del Vanoli bis, con il tecnico che in mattinata guiderà il quarto allenamento dal suo ritorno. I segnali migliori arrivano da Atta, pienamente recuperato e disponibile per la gara, tanto da poter partire dal primo minuto. Più incerta, invece, la situazione di Oulai: gli esami svolti dopo il problema muscolare accusato contro il Torino hanno escluso lesioni importanti, ma lo staff preferisce non forzare e deciderà solo all’ultimo. Al momento la sua presenza al Penzo appare complicata, in attesa della lista dei convocati.

L’allenamento servirà quindi a Vanoli per definire le ultime scelte e lavorare ancora sui concetti tattici da trasmettere alla squadra. I giorni sono stati pochi e la priorità è ritrovare subito compattezza e punti di riferimento. Dopo la seduta, pranzo al Viola Park e successivo trasferimento in treno verso Venezia. Lo riporta La Nazione.