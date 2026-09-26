Con Vanoli è una Fiorentina più coraggiosa, linea difensiva alzata e squadra più corta: i numeri

I numeri della difesa evidenziano bene la svolta introdotta da Vanoli alla Fiorentina. Con Grosso, nelle prime tre giornate, la linea arretrata viola si posizionava mediamente a circa 37 metri dalla porta, risultando la più bassa dell’intera Serie A. Con Vanoli, invece, già all’esordio in campionato a Venezia, la squadra si è alzata fino a sfiorare i 43 metri, guadagnandone circa sei. Un cambiamento confermato anche dall’altezza media delle azioni difensive, che al Penzo ha raggiunto i 39,2 metri.

Contro il Napoli la differenza è stata ancora più marcata: dai 38,1 metri del primo tempo si è passati ai 50,4 della ripresa, con la squadra oltre 12 metri più avanti. Appena sei minuti dopo è arrivato il gol. Una coincidenza? Difficile dirlo. Di certo è cambiata la zona in cui la Fiorentina ha cercato di recuperare il pallone. Anche la gara contro il Pisa restituisce un dato significativo, seppur attraverso un parametro diverso: il baricentro viola è rimasto costantemente oltre la metà campo, a 57,14 metri nel primo tempo e 56,27 nel secondo. Numeri differenti, ma tutti indicativi della stessa idea: Vanoli vuole una Fiorentina più corta, aggressiva e capace di difendere in avanti, accorciando subito verso la porta avversaria dopo la riconquista. Più verticale con il pallone e più alta senza. Lo riporta La Nazione.