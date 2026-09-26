Fiorentina, ieri doppio allenamento in vista del test con il Signa: occhi su Atta e Gonçalves

Fiorentina, ieri doppio allenamento in vista del test con il Signa: occhi su Atta e GonçalvesFirenzeViola.it
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Oggi alle 08:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Anche ieri la Fiorentina è stata impegnata in una giornata di lavoro molto intensa, caratterizzata da una doppia seduta di allenamento. Le assenze di otto giocatori convocati dalle rispettive Nazionali hanno portato Paolo Vanoli a coinvolgere diversi elementi della Primavera, che saranno aggregati alla prima squadra anche in occasione dell’amichevole in programma domani mattina, alle ore 11, al Viola Park contro il Signa. Un test importante per valutare il livello di condizione di alcuni giocatori sui quali l’allenatore vuole poter contare, ma che per diversi motivi sono ancora lontani dalla forma migliore.

Tra i principali osservati ci saranno Atta e Pedro Gonçalves, ma anche Dodo, in cerca di riscatto. Lo riporta il Corriere dello Sport.