Sartori: "Palladino simile a Italiano. Piccoli per la Serie A è una certezza"

Il direttore sportivo del Bologna, Giovanni Sartori, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato della scelta di puntare sull'ex viola Raffaele Palladino per la panchina. Ecco le sue dichiarazioni: "La sua storia parla chiaro: viene da tre anni di risultati evidenti e ha una squadra che, pur avendo perso quattro undicesimi, conserva valore. Il suo gioco si avvicina molto a quello di Italiano e non è lontano da quello di Motta".

Le ha già chiesto innesti a gennaio? "Deve ancora conoscere bene i giocatori che ha. Ma, se lo chiederà, la disponibilità c’è". Su Piccoli e Dovbyk ha poi aggiunto: "Sono certezze. Hanno un valore riconosciuto in Serie A e un peso calcistico sicuro. Semmai, una scommessa è Enem".