Vanoli sceglie ancora il 3-5-2: la regia a Nicolussi a Caviglia, davanti Piccoli e Dzeko
FirenzeViola.it
Anche La Gazzetta dello Sport torna sulla formazione che potrebbe scendere in campo stasera contro la Dinamo Kiev. In attesa del click mentale, la tattica passa in secondo piano, ma è necessario individuare l’assetto migliore ed è possibile che Vanoli scelga ancora il 3-5-2. Inevitabili le turnazioni che si sommano agli infortuni di Gosens, Fazzini e Fagioli. Le chiavi della regia andranno a Nicolussi-Caviglia, mentre in attacco potrebbero convivere Dzeko e Piccoli, con Kean e Gudmundsson pronti a tornare domenica con il Verona. Ballottaggio in difesa fra Viti e Ranieri.
