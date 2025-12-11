Dinamo Kiev in piena crisi: 4 sconfitte consecutive in campionato e 3 punti in Conference

Il Corriere Fiorentino oggi sulle sue pagine propone un approfondimento sugli avversari di stasera della Fiorentina, la Dinamo Kiev. Oggi, la parola d’ordine anche per gli ucraini sarà una sola: vincere. La rivale dei viola, infatti, sta vivendo allo stesso modo una stagione a dir poco tribolata: la Dinamo, che nel maggio del 2027 festeggerà i propri 100 anni, ha interrotto lo scorso fine settimana una striscia di 4 sconfitte consecutive in campionato, la peggiore di tutta la propria storia.

Lo scorso 27 novembre la società ha esonerato il tecnico Shovkovski e lo ha sostituito con l’ex tecnico dell’under 19 Kostiuk. In estate la Dinamo—dopo aver vinto il campionato 2024-25—si è fermata al terzo turno preliminare di Champions per mano del Pafos ed è poi uscita sconfitta nel playoff di Europa League con il Maccabi Tel Aviv. Il percorso in Conference non è stato fin qui esaltante: appena 3 punti in 4 giornate e 27esimo posto, a -2 dall’ultimo slot utile per i playoff, con 6 gol segnati (tutti nel 6-0 allo Zrinjski) e 7 subiti (nelle sconfitte con Omonia, Samsunspor e Crystal Palace).