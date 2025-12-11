Fiorentina, obiettivo risparmiarsi il playoff. Corriere Fiorentino: "La coppa scacciacrisi"
Dopo le sconfitte con Mainz e Aek Atene gli uomini di Vanoli sono chiamati a riprendere il cammino europeo senza ulteriori intoppi e magari provare a risparmiarsi il playoff di accesso alla fase finale in programma a metà febbraio, si legge sul Corriere Fiorentino. Nella lista delle priorità la salvezza in campionato resta l’obiettivo più importante ma se un risultato positivo può aiutare a ritrovare un pizzico di fiducia, anche la Conference può diventare un’occasione da sfruttare.
Dal canto suo Vanoli è ancora alla ricerca delle chiave di volta per scuotere i suoi. Proverà a farlo con la coppia Dzeko-Piccoli davanti a caccia di gol pesanti che, classifica europea a parte, aiutino la Fiorentina a certificare con i fatti le (tante) parole spese negli ultimi giorni.
