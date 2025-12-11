C'è l'ostacolo Dinamo Kiev in coppa. La Nazione: "Per Vanoli turnover (quasi) obbligato"

La partita di questa sera al Franchi (ore 18:45) metterà di fronte due squadre che, per motivi diversi, si presentano all’appuntamento con il peso della propria storia e l’urgenza del presente, si legge su La Nazione. La Fiorentina non può più permettersi passi falsi mentre la Dinamo Kiev arriva a Firenze con 3 punti in 4 gare. Per Vanoli scelte quasi obbligate: in porta verrà confermato De Gea, chiamato al riscatto dopo la giornata da dimenticare di Reggio Emilia, mentre in difesa Ranieri dovrebbe riposare con Viti pronto a inserirsi nel terzetto completato da Pongracic e Pablo Marí.

Emergenza piena in mezzo al campo: Mandragora dovrà tirare ancora la carretta mentre saranno Nicolussi Caviglia e Ndour a occupare la zona centrale. Sulle corsie spazio poi a Dodo e Fortini, con Parisi destinato alla gestione in vista del Verona. In attacco, Kean e Gudmundsson sembrano destinati alla panchina: la scelta dovrebbe ricadere così sulla coppia formata da Piccoli e Dzeko, chiamata a garantire peso e soprattutto gol.