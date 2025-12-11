Gosens ancora ai box: per la Repubblica-Firenze può saltare anche l'Hellas

vedi letture

I tempi non sono ancora maturi per un cambio modulo, si legge su la Repubblica-Firenze. O almeno, così la pensa Paolo Vanoli. Anche questa sera nella sfida con la Dinamo Kiev alle 18.45, il tecnico dovrebbe riproporre una Fiorentina schierata con il 3-5-2. La linea a 4 continua a essere nei pensieri dell’allenatore, ma il momento delicato e l’assenza di un giocatore chiave come Gosens hanno spinto verso questa decisione.

A proposito di Gosens, il tedesco resterà ancora ai box dall’infortunio alla coscia patito a ottobre e non è escluso che possa saltare anche la sfida di domenica prossima con il Verona. Qualche rotazione, dunque, con la Dinamo Kiev è lecito aspettarsela. Ma non troppe. Perché i viola sono reduci da due sconfitte consecutive anche nella competizione continentale, e se l’obiettivo è quello di approdare alla fase ad eliminazione diretta non possono permettersi di sprecare altre occasioni.