Fiorentina, prove di rilancio. La Gazzetta dello Sport: "Occasione coppa per rialzarsi"

La Fiorentina cerca in coppa l'occasione per rialzarsi, si legge su La Gazzetta dello Sport. Ma c'è un rischio. A tre giorni dalla fondamentale sfida con il Verona (per i viola inizia con largo anticipo quel momento della stagione in cui “sono tutte finali”: è presto, ok, ma la gara contro i gialloblù, pur arrivando prima di Natale, non vale meno di una semifinale) la partita con la Dinamo Kiev rischia di essere affrontata con meno impegno dell’allenamento del giovedì. Comprensibile, ma sbagliato.

Per tre motivi: i viola hanno il dovere di ricominciare a dare il massimo sempre; un successo non potrebbe dare una gioia particolare, ma metterebbe un po’ di carburante nel serbatoio della fiducia, in riserva sparata; e poi un risultato positivo oggi e la prossima settimana con il Losanna congelerebbe il discorso europeo per parecchie settimane, un tempo congruo per capire come comportarsi in seguito. Se la Fiorentina snobbasse la sfida con gli ucraini dimostrerebbe di non aver capito nulla e quindi pensiamo che la affronterà nel modo giusto almeno per quanto riguarda l’approccio e la determinazione, si legge sul quotidiano.