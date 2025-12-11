Fiorentina, l'Europa chiama. La Repubblica-Firenze: "Una vittoria per blindare i playoff"

vedi letture

La partita di stasera è vissuta dalla Fiorentina un po' come un divertissement, si legge su la Repubblica-Firenze. Come un’occasione per distrarsi dalla crisi senza fine in campionato e da una classifica in cui lo spettro Serie B aleggia sempre più in maniera consistente. E poco importa che la Conference possa offrire ancora un appiglio a questa stagione per ora maledetta, la testa è tutta a domenica e alla sfida che sa di ultima spiaggia contro il Verona.

In Europa però, vincendo contro gli ucraini i viola blinderebbero almeno i play off di febbraio con ambizione di ottavi diretti in caso di altro successo tra una settimana esatta in Svizzera, a Losanna, nell’ultima partita della fase a girone unico. Un pareggio o una sconfitta viceversa allargherebbe la crisi anche alla Conference e rischierebbe di estromettere la Fiorentina dall’Europa già a dicembre, dopo appena sei partite, senza neppure accedere agli spareggi. Uno scenario cupo, da evitare, anche per ritrovare un barlume di fiducia in vista del campionato, in una politica dei piccoli passi in cui ogni minima gioia di oggi serve a garantire un sorriso per il domani.