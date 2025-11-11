Vanoli riparte dal basso: la prima necessità è blindare la difesa

Dopo la sosta quale Fiorentina vedremo? Questo l'interrogativo de la Nazione. Il quotidiano locale parla dei possibili cambi di Paolo Vanoli: a Marassi si è capito, al netto delle difficoltà e degli 'orrori' commessi, che il gruppo è comunque presente a se stesso e alla situazione. Un concetto ribadito con forza da Vanoli, quello di rendersi conto - parliamo dei giocatori - che stanno lottando per non retrocedere.

L'urgenza per la Nazione è trovare il modo di blindare una difesa che sembrava il reparto meno bisognoso di innesti e che invece si è rivelata in tutta la sua fragilità. S'inizia dal basso, Vanoli lo sa, è per questo non è escluso che si possa anche strizzare l'occhio alla difesa a quattro, aspettando tempi migliori, oppure lavorare sulla mediana dove si è visto qualcosa di diverso, nel linguaggio del corpo, che racconta tanto di una stato d'animo e tranquillità da (ri)trovare, e nelle idee.