Palladino a un passo dall'Atalanta: ecco i suoi ultimi mesi in panchina

vedi letture

Manca soltanto l'ufficialità: salvo clamorose svolte, Raffaele Palladino sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta. Il tecnico ex Fiorentina, tornato in auge per la panchina viola nell'ultimo periodo, è al centro di un focus del Corriere dello Sport, che ripercorre così la sua rottura coi viola: l’ultima sfida preparata da Palladino risale allo scorso 25 maggio. La sua Fiorentina batté l’Udinese per 3-2 al Bluenergy Stadium. Solo due giorni più tardi ci sarebbe stata la conferenza stampa dell'allora direttore sportivo viola, Daniele Pradè, all’indomani della quale l’ex Monza avrebbe rassegnato le proprie dimissioni. Nella mattina di mercoledì 28 maggio, infatti, Palladino comunicò il suo addio all’insaputa di tutti. Tra i motivi del forfait - celati da un patto di riservatezza -, il rapporto complicato con Pradè.

La frangia più calda della tifoseria fiorentina contestò entrambi, Palladino e Pradè, in occasione della gara di campionato col Bologna, il 18 maggio. Pradè è poi tornato sui suoi passi dichiarando di essere stato «entrante». Palladino, invece, non si è più esposto sul tema scegliendo la strada del silenzio.