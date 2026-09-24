Vanoli tra parte tecnica e campo. Due giocatori da avere al top

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Il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma sul ritorno agli allenamenti della Fiorentina dopo i giorni di pausa concessi da Paolo Vanoli. Ieri doppia seduta per Mateo Pellegrino e compagni, che sono scesi in campo di buona lena al mattino per concentrarsi soprattutto sulla parte tecnica. Nel pomeriggio, invece, spazio all’allenamento sul campo. Vanoli ha disposto una doppia seduta anche per oggi, più in generale farà leva sulla fluidità del gioco e l'unione del gruppo.

Il recupero dei giocatori non al top

Sfrutterà le prossime settimane per oliare i meccanismi e recuperare al cento per cento alcuni giocatori non ancora al meglio in questa prima fase della stagione, su tutti Arthur Atta e Pedro Gonçalves. Nessuno dei due è stato convocato in nazionale, motivo per cui potranno dedicarsi alla causa viola senza alcun tipo di interferenza. L’idea è di averli al top al rientro dalla sosta. Vanoli ci conta. Chissà che non li veda anche a Genova come trequartisti centrali alternativi in un 4-2-3-1.