Le gerarchie con Vanoli: i cambiamenti chiari riguardano le fasce

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Dopo due settimane, la Fiorentina di Paolo Vanoli inizia ad avere gerarchie più definite. Nelle prime tre gare tra campionato e Coppa Italia, De Gea e Ndour hanno giocato tutti i 270 minuti, mentre Mastantuono (239) e Dragusin (225) sono tra i più utilizzati. I cambiamenti più evidenti riguardano fasce e centrocampo: Jimenez è salito a 198 minuti, superando Joao Mario, passato dai 221 minuti con Grosso ai 90 con Vanoli. Njie ha subito trovato spazio con 190 minuti, mentre Fagioli e Viery sono a quota 180.

Cosa ci aspetta dopo la sosta?

Ranieri è partito titolare nelle due gare di campionato, raggiungendo 174 minuti. Atta, invece, è fermo a 126. La sosta rappresenta un’opportunità per chi ha trovato meno spazio. Valdepeñas ha giocato 117 minuti, Oulai 90 tutti in Coppa Italia, mentre Dodo non è ancora sceso in campo con Vanoli. Le prossime settimane potranno quindi modificare ulteriormente le gerarchie. Lo scrive l'edizione odierna de La Nazione.