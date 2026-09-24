Montella sull'Italia: "C'è grande entusiasmo, Mancini è il ct giusto"

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Il commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, ha commentato il momento dell'Italia a La Gazzetta dello Sport: "L’Italia ha cambiato tanto, non solo il ct. Anche noi abbiamo tanti giovani in squadra e non da ora: a volte forse si anticipano un po’ i tempi, e con questo format non si può sbagliare una partita. Però è bello così, sono tutte partite decisive. E per noi è la prima volta in Serie A di Nations: vogliamo confrontarci con il meglio d’Europa".

Erano inimmaginabili tre Mondiali di fila senza l'Italia...

"Quello che è successo è sinceramente incredibile. Può accadere, ma tre Mondiali di fila non è immaginabile... C’è stata anche un po’ di cattiva sorte: arrivi a tutte le partite decisive senza più essere sereno, con troppa voglia. Però mi sembra di percepire grande entusiasmo, con un nuovo ct che sa lavorare con i giovani, anzi li anticipa, se pensiamo al suo primo ciclo".

Un commento su Roberto Mancini?

"Non ci frequentiamo ma c’è stima, rispetto, affetto. Abbiamo giocato assieme nella Samp. Credo in lui, ha l’esperienza e le conoscenze per riportare l’Italia in alto. È la persona giusta".