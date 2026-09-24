Pedro vuole tornare al top dopo la sosta. Ecco il suo ruolo preferito
Come tiene a sottolineare l'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio, la Fiorentina di Vanoli ha raccolto quattro punti contro Venezia e Napoli, con un contributo ancora ridotto di Pedro Gonçalves. Il portoghese è entrato nel finale di entrambe le partite, senza riuscire a ripetere la buona prestazione offerta nei 30 minuti giocati in Coppa Italia contro il Pisa. Il tecnico, però, continua a puntare su di lui: "Pedro mi entusiasma" le sue parole.
Il ruolo preferito di Gonçalves
Arrivato dallo Sporting in prestito oneroso da 2,5 milioni di euro, con diritto di riscatto a 22,5 milioni, Gonçalves può aggiungere qualità ed esperienza all’attacco viola. Il suo ruolo preferito è quello di trequartista, anche se può agire sulla fascia sinistra. Nel 4-2-3-1 di Vanoli potrebbe quindi insidiare Atta sulla trequarti, ma prima dovrà ritrovare la migliore condizione. Lo stesso Goncalves ha spiegato di voler essere al top dopo la sosta, che potrà permettergli di lavorare sull’inserimento nei meccanismi della squadra.
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