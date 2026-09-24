Il retroscena di Italiano: "Poku? Il Besiktas mi aveva proposto Njie"

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Vincenzo Italiano sta conducendo un ottimo inizio di stagione in Turchia. L'ex tecnico viola ha parlato al Corriere dello Sport - Stadio, rivelando peraltro un retroscena di mercato che riguarda anche la Fiorentina.

Fiorentina e Bologna: che stagione prevede dopo il cambio di allenatore di entrambe?

"Anche a me è capitato di partire un po’ a rilento, inizia il malumore, gente scontenta, ambiente che si deprime. Sono due piazze di grande livello, dopo le grandi ci sono loro. Per il valore delle rose, penso che si riprenderanno".

Ai viola avete portato via Poku...

"È vero, però il Besiktas mi aveva proposto anche Njie. Poi è stato scelto Poku. Njie è un ottimo prospetto, farà molto bene nei prossimi anni, la Viola ha fatto un buon affare comunque".