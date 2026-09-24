Ieri il funerale di Carpanesi. Spalletti: "Ammirava tutti i suoi calciatori"

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Martedì si è spento Sergio Carpanesi, ultimo superstite dello storico scudetto viola del 1956. Come riportato dal Corriere dello Sport - Stadio, ieri pomeriggio si è svolto il suo funerale nella chiesa dei Salesiani a Firenze, alla presenza tra gli altri di Luciano Spalletti e Giuseppe Pillon, entrambi da lui allenati allo Spezia (il secondo anche al Prato).

Le testimonianze di Spalletti e Pillon

"Ammirava tutti i suoi calciatori" ha dichiarato commosso l’allenatore della Juventus. "Ha sempre avuto il viola nel cuore" la chiosa di un emozionato Pillon. Non poteva mancare la "sua" Liguria, da cui è accorsa una rappresentanza del gruppo di tifosi “Orgoglio Spezzino” - Carpanesi era nato a La Spezia nel 1936 - per tributargli l'ultimo, accorato, saluto.