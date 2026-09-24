Calamai: "Attacco viola, Pellegrino ha già convinto. Visto Kean?"
Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, ha parlato dell'attacco della Fiorentina: "Confesso che quando negli ultimi giorni di mercato è andato via Kean, il timore di aver prodotto una voragine in un ruolo determinante un po’ ce l’avevo. Anche perché immaginavo un Kean animato da una grande voglia di rilanciarsi. E poi c’era il dubbio che si fosse individuato un centravanti buono per il presente e di prospettiva per il futuro. Questa preoccupazione, ora, si è un po’ allentata.
Primo perché Kean sembra ancora prigioniero dei vecchi aspetti negativi: fatica a trovare la via del gol, parte sempre da riserva. Secondo perché Pellegrino è entrato bene nella Fiorentina e, come dice Giovanni Galli, è uno di quei giocatori rari che scende in campo non pensando al proprio voto ma cercando di essere utile alla squadra. Quindi i grandi dubbi che avevo a fine agosto sul centravanti della Fiorentina, oggi si sono praticamente dissolti. Credo che Pellegrino farà parte pienamente del progetto viola del futuro".
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